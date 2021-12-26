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В Кремле считают, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти

Воскресенье, 26 декабря 2021, 13:51
Владимир Путин, фото Getty Images

Москва уверена, что Россия подвергается серьезной опасности из-за интеграции Украины с НАТО.

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Дмитрия Пескова: "Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти".

Детали: Песков пожаловался, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.

Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых будет требовать от США гарантировать невступления Украины в НАТО.

Напомним:

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления РФ, что Альянс якобы давал обещания не расширяться, в частности на восток: "В учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году.
  • Подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС и НАТО.

Темы: НАТОРосcияУкраинаСША
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