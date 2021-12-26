В Кремле считают, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти

Москва уверена, что Россия подвергается серьезной опасности из-за интеграции Украины с НАТО.

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Дмитрия Пескова: "Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти".

Детали: Песков пожаловался, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.

Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых будет требовать от США гарантировать невступления Украины в НАТО.

Напомним: