В Кремле считают, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти
Воскресенье, 26 декабря 2021, 13:51
Москва уверена, что Россия подвергается серьезной опасности из-за интеграции Украины с НАТО.
Источник: пресс-секретарь Владимира Путина, которого цитирует ТАСС
Прямая речь Дмитрия Пескова: "Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти".
Детали: Песков пожаловался, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.
Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых будет требовать от США гарантировать невступления Украины в НАТО.
Напомним:
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг заявления РФ, что Альянс якобы давал обещания не расширяться, в частности на восток: "В учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году.
- Подавляющее большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС и НАТО.