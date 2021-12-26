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У Києві "замінували" ще один ТРЦ

Неділя, 26 грудня 2021, 15:13
У Києві замінували ще один ТРЦ
Фото: NAI Ukraine

У київському ТРЦ Blockbuster Mall у неділю шукали вибухівку, відвідувачів евакуювали.

Джерело: Укрінформ з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції Києва

Дослівно: "До столичної поліції звернувся адміністратор зазначеного торгового центру з приводу того, що на електронну пошту ТЦ надійшло повідомлення про його замінування".

Деталі: За даними поліції, на території ТРЦ тривали оперативно-розшукові заходи. На місці події працювали, зокрема, оперативна група поліції та вибухотехніки.

Зазначається, що відвідувачі Blockbuster Mall були терміново евакуйовані.

Пізніше керівник пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага повідомила Укрінформу, що правоохоронці під час перевірки інформації про замінування ТРЦ Blockbuster Mall не виявили вибухонебезпечних предметів.

"О 14:00 правоохоронці підтвердили, що виклик був хибний", – поінформувала вона.

Що передувало: 25 грудня правоохоронці шукали вибухівку в ТРЦ River Mall після надходження анонімного повідомлення про замінування. На час перевірки було евакуйовано близько тисячі осіб.

Також цього дня перекривали рух мостом Патона через повідомлення про мінування. У ході перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київторгівля
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