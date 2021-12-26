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В Киеве "заминировали" еще один ТРЦ

Воскресенье, 26 декабря 2021, 16:13
Фото: NAI Ukraine

В киевском ТРЦ Blockbuster Mall в воскресенье искали взрывчатку, посетителей эвакуировали.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Киева

Дословно: "В столичную полицию обратился администратор указанного торгового центра по поводу того, что на электронную почту ТЦ поступило сообщение о его заминировании".

Детали: По данным полиции, на территории ТРЦ проходили оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работали, в частности, оперативная группа полиции и взрывотехники.

Отмечается, что посетители Blockbuster Mall были срочно эвакуированы.

Позже руководитель пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага сообщила Укринформу, что правоохранители во время проверки информации о заминировании ТРЦ Blockbuster Mall не обнаружили взрывоопасных предметов.

"В 14:00 правоохранители подтвердили, что вызов был ложным", – проинформировала она.

Что предшествовало: 25 декабря правоохранители искали взрывчатку в ТРЦ River Mall после поступления анонимного сообщения о заминировании. На время проверки было эвакуировано около тысячи человек.

Также в этот день перекрывали движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании. В ходе проверки никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Темы: Киевторговля
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