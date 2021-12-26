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"Слуги" не розглядають утворення коаліції з іншими політсилами – Шуляк

Неділя, 26 грудня 2021, 16:18
Слуги не розглядають утворення коаліції з іншими політсилами – Шуляк
Олена Шуляк, фото "Слуги народу"

"Слуга народу" наразі не розглядає питання утворення коаліції з будь-якими іншими політичними силами.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Харкові під час "Великого звіту" Харківської обласної партійної організації, повідомляє пресслужба політсили

Деталі: Шуляк наголосила, що монобільшість у Верховній Раді працює. Разом з тим вона зазначила, що останнім часом опоненти "Слуги народу" активізували спроби дискредитувати та розколоти монобільшість.

Пряма мова: "Олігархи оголосили війну і президенту, і всій нашій великій команді. Раніше вони діяли приховано, зараз діють відкрито. Зокрема, атакують нас через медіа, нагнітають ситуацію навколо дій влади з метою викликати паніку в населення. Яку б ініціативу ми не ухвалили в парламенті, олігархічні ЗМІ починають розповідати, що ми все зробили погано".

Більше деталей: За словами Шуляк, окрім вже ухваленого закону про олігархів команда "Слуги народу" підготувала "дорожню карту" подальшої деолігархізації.

"Це зміни до антимонопольного законодавства, фінансова прозорість, законопроєкт про лобізм. Я сподіваюсь, ми в парламенті знайдемо в собі сили не розбігатися по сумнівних міжфракційних об’єднаннях, а виконувати завдання партії та президента щодо боротьби з олігархами", – сказала вона.

Що передувало: 20 грудня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що ймовірність розпаду парламентської монокоаліції становить близько 10 відсотків

Однак, за його словами, якщо це станеться, то "доведеться створювати ширшу коаліцію, вже справжню коаліцію". Відповідаючи на уточнююче запитання, з ким саме можливий новий формат парламентської більшості, Арахамія сказав: "Звичайно, з групами".

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Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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