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"Слуги" не рассматривают образование коалиции с другими политсилами – Шуляк

Воскресенье, 26 декабря 2021, 17:18
Елена Шуляк, фото "Слуги народа"

"Слуга народа" сейчас не рассматривает вопрос создания коалиции с какими-либо другими политическими силами.

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Харькове во время "Большого отчета" Харьковской областной партийной организации, сообщает пресс-служба политсилы

Детали: Шуляк подчеркнула, что монобольшинство в Верховной Раде работает. Вместе с тем, она отметила, что в последнее время оппоненты "Слуги народа" активизировали попытки дискредитировать и расколоть монобольшинство.

Прямая речь: "Олигархи объявили войну и президенту, и всей нашей большой команде. Раньше они действовали скрыто, сейчас действуют открыто. В частности, атакуют нас через медиа, нагнетают ситуацию вокруг действий властей с целью вызвать панику у населения. Какую бы инициативу мы ни приняли в парламенте, олигархические СМИ начинают рассказывать, что мы все сделали плохо".

Больше деталей: По словам Шуляк, кроме уже принятого закона об олигархах команда "Слуги народа" подготовила "дорожную карту" дальнейшей деолигархизации.

"Это изменения в антимонопольное законодательство, финансовая прозрачность, законопроект о лоббизме. Я надеюсь, мы в парламенте найдем в себе силы не разбегаться по сомнительным межфракционным объединениям, а выполнять задачи партии и президента по борьбе с олигархами", – сказала она.

Что предшествовало20 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов.

Однако, по его словам, если это произойдет, то "придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию". Отвечая на уточняющий вопрос, с кем возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно, с группами".

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Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Рада
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