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Окупанти важко поранили українського воїна

Неділя, 26 грудня 2021, 17:31
ARMYINFORM.COM.UA

Внаслідок ворожих дій в районі ООС український військовий дістав поранення, він перебуває у важкому стані.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий".

Деталі: Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. 

Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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