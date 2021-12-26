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Оккупанты тяжело ранили украинского воина

Воскресенье, 26 декабря 2021, 17:31
ARMYINFORM.COM.UA

В результате вражеских действий в районе ООС украинский военный получил ранение, он находится в тяжелом состоянии.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое".

Детали: Всего с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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