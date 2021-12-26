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Росія вимагає для відкриття КПВВ на Донбасі визнати "Спутник V" – Арестович

Неділя, 26 грудня 2021, 22:59
фото Радіо Свобода

Російська сторона вимагає від України для відкриття КПВВ на сході України визнати російську вакцину  "Спутник V" та довідки про таку імунізацію людей, що прибули з ОРДЛО.

Джерело: речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом"

Деталі: Він нагадав, що 22 грудня на останньому цьогорічному засіданні ТКГ не вдалося досягти домовленостей щодо відкриття всіх КПВВ. При цьому українські КПВВ відкриті з 10 листопада 2020 року, але пункти закриті з боку тимчасово окупованих територій.

Пряма мова: "Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Відкриваються щодня о 8 ранку. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину "Спутник V" у документах, визнати документи з печатками так званих "ДНР" та "ЛНР". Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо".

Більше деталей: За словами Арестовича, можливі результати переговорів про відкриття КПВВ зводяться до суб'єктивізації так званих "ЛНР" та "ДНР".

"Їхнє завдання вивести Росію за межі конфлікту, удати, що РФ — посередник, а в нас внутрішній громадянський конфлікт. Звичайно, ми на це не підемо. Тому що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту, якою її визнає весь цивілізований світ, крім них самих. І Мінські угоди, й Нормандські угоди підписані з участю Російської Федерації, і можуть бути реалізовані лише, якщо Російська Федерація визнає себе стороною конфлікту. Вони так виписані. І все невиконання угод починається з того, що вони не визнають себе стороною конфлікту", — розповів Арестович.

Він наголосив, що не відкриваючи КПВВ окупаційна влада ставить під загрозу добробут громадян, які могли б приїхати на підконтрольну Україні територію для отримання соціально-економічних виплат, оформлення українських документів та для імунізації сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцинами від коронавірусу.

Що передувало: В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Теми: РосіяДонбасОРДЛО


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