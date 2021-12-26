Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия требует для открытия КПВВ на Донбассе признать "Спутник V" – Арестович

Воскресенье, 26 декабря 2021, 22:59
фото Радио Свобода

Российская сторона требует от Украины для открытия КПВВ на востоке Украины признать российскую вакцину "Спутник V" и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО людей.

Источник: представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом"

Детали: Он напомнил, что 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. При этом украинские КПВВ открыты с 10 ноября 2020 г., но пункты закрыты со стороны временно оккупированных территорий.

Прямая речь: "Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем".

Больше деталей: По словам Арестовича, возможные результаты переговоров об открытии КПВВ сводятся к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас — внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих. И Минские соглашения, и Нормандские соглашения подписаны с участием Российской Федерации, и могут быть реализованы только, если Российская Федерация признает себя стороной конфликта. Они так выписаны. И все невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта", - рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что, не открывая КПВВ, оккупационные власти ставят под угрозу благосостояние граждан, которые могли бы приехать на подконтрольную Украине территорию для получения социально-экономических выплат, оформления украинских документов и иммунизации сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами от коронавируса.

Что предшествовало: В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

Темы: РосcияДонбассОРДЛО
powered by lun.ua
Главное сегодня

США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело

Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности

Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО

Президентский рейтинг: Зеленский в первом туре набирает больше всех

В Украине обнаружили 5 новых больных с "Омикроном"

ГСЧС: Пожар в Косовской больнице вызвала "заупокойная свеча"

Все новости...
Росcия
Глава Еврокомиссии: санкции против РФ на случай вторжения в Украину готовы
В Кремле считают, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти
Оценки Германии и США по поводу угрозы вторжения России отличаются – Reuters
Последние новости
16:10
Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России
16:07
Во Львове врачи провели сложную операцию на спинном мозге 5-летнего ребенка – теперь он сможет ходить
16:03
США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело
15:50
Заместитель главы Фонда госимущества перешел в Минсоцполитики
15:37
фотоКабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения
15:26
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: подана апелляция на оправдательный приговор
15:12
Маск продал акций Tesla еще на 1 миллиард долларов
15:08
Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности
15:02
Запасы газа в подземных хранилищах почти вдвое меньше, чем годом ранее
14:50
Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО
Все новости...