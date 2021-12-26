Россия требует для открытия КПВВ на Донбассе признать "Спутник V" – Арестович

Российская сторона требует от Украины для открытия КПВВ на востоке Украины признать российскую вакцину "Спутник V" и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО людей.

Источник: представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом"

Детали: Он напомнил, что 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех КПВВ. При этом украинские КПВВ открыты с 10 ноября 2020 г., но пункты закрыты со стороны временно оккупированных территорий.

Прямая речь: "Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину "Спутник V" в документах, признать документы с печатями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем".

Больше деталей: По словам Арестовича, возможные результаты переговоров об открытии КПВВ сводятся к субъективизации так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас — внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих. И Минские соглашения, и Нормандские соглашения подписаны с участием Российской Федерации, и могут быть реализованы только, если Российская Федерация признает себя стороной конфликта. Они так выписаны. И все невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта", - рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что, не открывая КПВВ, оккупационные власти ставят под угрозу благосостояние граждан, которые могли бы приехать на подконтрольную Украине территорию для получения социально-экономических выплат, оформления украинских документов и иммунизации сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами от коронавируса.

Что предшествовало: В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.