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Оккупанты на Донбассе ранили двух бойцов ВСУ

Понедельник, 27 декабря 2021, 07:37
фото: штаб ООС

За сутки 26 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня и одно - с начала этих суток, ранены двое военных украинской армии.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

По состоянию на 7 часов утра 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий наемников двое военных получили ранения, состояние их здоровья – тяжелое.

Напомним: В результате вражеских действий в районе ООС украинский военный получил ранение, он находится в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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