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Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений в сутки

Понедельник, 27 декабря 2021, 08:23
Количество заражений ковидом, график УП

В воскресенье, 26 декабря, в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавирусной болезни.

Источник: данные Минздрава

Детали: В праздничные рождественские выходные в стране официально спад количества заражений Covid-19. Так, за последние сутки выявлено 1864 больных, среди которых 138 детей и 12 медработников.

Больше всего новых случаев в Киеве (256), Черкасской (135) и Житомирской (132) областях.

Сообщается и о 133 новых смертях от болезни и 1053 госпитализациях.

За все время пандемии в Украине заразились 3 646 988 человек, летальных исходов - 94971.

 

Напомним:

  • 25 декабря в Украине зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной болезни, наша страна стала второй в Европе по суточной смертности от Covid (138 летальных исходов).

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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