Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений в сутки
Понедельник, 27 декабря 2021, 08:23
В воскресенье, 26 декабря, в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавирусной болезни.
Источник: данные Минздрава
Детали: В праздничные рождественские выходные в стране официально спад количества заражений Covid-19. Так, за последние сутки выявлено 1864 больных, среди которых 138 детей и 12 медработников.
Больше всего новых случаев в Киеве (256), Черкасской (135) и Житомирской (132) областях.
Сообщается и о 133 новых смертях от болезни и 1053 госпитализациях.
За все время пандемии в Украине заразились 3 646 988 человек, летальных исходов - 94971.
Напомним:
- 25 декабря в Украине зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной болезни, наша страна стала второй в Европе по суточной смертности от Covid (138 летальных исходов).
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Украинская правда