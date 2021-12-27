Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений в сутки

В воскресенье, 26 декабря, в Украине зафиксировали 1864 новых случаев коронавирусной болезни.

Источник: данные Минздрава

Детали: В праздничные рождественские выходные в стране официально спад количества заражений Covid-19. Так, за последние сутки выявлено 1864 больных, среди которых 138 детей и 12 медработников.

Больше всего новых случаев в Киеве (256), Черкасской (135) и Житомирской (132) областях.

Сообщается и о 133 новых смертях от болезни и 1053 госпитализациях.

За все время пандемии в Украине заразились 3 646 988 человек, летальных исходов - 94971.

Напомним:

25 декабря в Украине зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной болезни, наша страна стала второй в Европе по суточной смертности от Covid (138 летальных исходов).

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