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Бойовик "ЛНР" під дією наркотиків ішов до українських позицій

Понеділок, 27 грудня 2021, 21:29
ФОТО QHA.COM.UA

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", який у стані наркотичного сп’яніння рухався в бік українських позицій.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Вранці 27 грудня 2021 року на Луганщині у районі спостережного пункту одного із підрозділів, що виконує бойові завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, було затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ.

Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Наші захисники затримали бойовика, після чого передали його представникам Служби безпеки України".

Деталі: Попередньо було встановлено, що сорокарічний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань.

Він мав при собі паспорт так званої "ЛНР".

Також у подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЛНР


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