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Боевик "ЛНР" под действием наркотиков шел к украинским позициям

Понедельник, 27 декабря 2021, 21:29
ФОТО QHA.COM.UA

Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР", который в состоянии наркотического опьянения двигался в сторону украинских позиций.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, выполняющего боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск.

Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика, после чего передали его представителям СБУ".

Детали: Предварительно было установлено, что сорокалетний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований.

У него был при себе паспорт так называемой "ЛНР".

Также в дальнейшем выяснилось, что задержанный с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеЛНР
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