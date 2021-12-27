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Міноборони відповіло Кличку: Місцева влада не створює штаби тероборони

Понеділок, 27 грудня 2021, 23:17
Олексій Резніков, ФОТО З САЙТУ МІНОБОРОНИ

У Міноборони після заяв київської влади про створення штабу тероборони заявили, що очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони.

Джерело: Міністерство оборони

Дослівно: "Міністерство оборони України звертає увагу органів місцевого самоврядування на необхідність діяти у межах своєї компетенції та не допускати неузгоджених кроків і заяв, які йдуть всупереч положенням Закону України "Про основи національного спротиву", можуть ввести громадян в оману і зашкодити інтересам оборони держави".

"Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони".

Пряма мова міністра оборони Олексія Резнікова: "Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування та інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони".

"Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен — у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес. Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій".

Більше деталей: У Міноборони підкреслили, що законом "Про основи національного спротиву" визначено, що організація та виконання завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони як складовій Збройних Сил України, а безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється Головнокомандувачем Збройних Сил України через Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Там зазначили, що найближчим часом після затвердження підзаконних актів Міноборони організує навчання місцевих керівників для недопущення помилок та самовільних дій, які вже зустрічаються на місцях, та буде суворо вимагати дотримання законодавства.

Що передувало: У понеділок київська влада заявила, що у столиці створюють штаб територіальної оборони.

"За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці", - йшлося в повідомленні на сайті КМДА.

Знати більше: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Українська правда
Теми: МіноборониРезніковВіталій Кличко


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