Минобороны ответило Кличко: Местные власти не создают штабы терробороны

В Минобороны после заявлений киевских властей о создании штаба терробороны заявили, что главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны.

Источник: Министерство обороны

Дословно: "Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям Закона Украины "Об основах национального сопротивления", которые могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства".

"Любые структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы территориальной обороны".

Прямая речь министра обороны Алексея Резникова: "Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны".

"Здесь не место пиару и подергиванию. Мы все вместе должны работать ради интересов Украины, каждый — в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс. Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Руководители общин не возглавляют формирование сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций".

Больше деталей: В Минобороны подчеркнули, что законом "Об основах национального сопротивления" определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных Сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины через Командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Там отметили, что в ближайшее время после утверждения подзаконных актов Минобороны организует обучение местных руководителей для недопущения ошибок и самовольных действий, уже встречающихся на местах, и будет строго требовать соблюдения законодательства.

Что предшествовало: В понедельник киевская власть заявила, что в столице создают штаб территориальной обороны.

"По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны. Система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы", - говорится на сайте КГГА.