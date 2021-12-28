Заступник міністра освіти звільнився після фото з "помічницею" та її декольте
Вівторок, 28 грудня 2021, 10:35
Кабінет міністрів звільнив заступника глави Міністерства освіти й науки Ігоря Гарбарука за його бажанням.
Джерело: нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина у Telegram
Пряма мова Гришиної: "Щойно заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою".
Передісторія: 25-го грудня в мережі оприлюднили фото, на якому мер Львова Анрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з дуже відвертим декольте Христина Тишкун.
Дівчину заступник міністра представив як свою помічницю.
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24-го грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.
Українська правда