Заступник міністра освіти звільнився після фото з "помічницею" та її декольте

Кабінет міністрів звільнив заступника глави Міністерства освіти й науки Ігоря Гарбарука за його бажанням.

Джерело: нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина у Telegram

Пряма мова Гришиної: "Щойно заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою".

Передісторія: 25-го грудня в мережі оприлюднили фото, на якому мер Львова Анрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з дуже відвертим декольте Христина Тишкун.

Дівчину заступник міністра представив як свою помічницю.

Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24-го грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.