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Замминистра образования уволился после фото с "помощницей" и ее декольте

Вторник, 28 декабря 2021, 10:35
Замминистра образования уволился после фото с помощницей и ее декольте

Кабинет министров уволил заместителя главы Министерства образования и науки Игоря Гарбарука по его желанию.

Источник: нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина в Telegram

Прямая речь Гришиной: "Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению".

Предыстория: 25 декабря в сети обнародовали фото, на котором мэр Львова Анрий Садовый, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и брюнетка в платье с откровенным декольте Кристина Тишкун.

Девушку замминистра представил как свою помощницу.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.

Украинская правда

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Темы: МинобразованияКабинет министров
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