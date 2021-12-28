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"Слуга" Ковальов розповів, навіщо купив "4 канал"

Вівторок, 28 грудня 2021, 11:37
Слуга Ковальов розповів, навіщо купив 4 канал
фото з новорічного корпоративу, фейсбук Ковальова

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов заявив, що його родина купила "4 канал", аби надати йому нові можливості та зробити одним з лідерів на ринку медіа.

Джерело: Ковальов у Facebook, ексвласник телеканалу Дмитро Добродомов у Facebook

Пряма мова Ковальова: "4 телеканал", на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп.

Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українському народу.

Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать "4 каналу" можливість дуже швидко стати одним зі лідерів серед інформаційних каналів.

Проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також. Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчий перспективі".

Пряма мова Добродомова: "Чотири роки - саме стільки часу знадобилося нам із партнерами та разом із чудовим колективом, аби сьогодні 4 канал можна вважати певним явищем на медійному ринку України.

Проукраїнський та збалансований контент досить швидко знайшли свого глядача, кількість котрих лише за останній рік збільшилася уп‘ятеро, а сам канал знайшов своє чільне місце у когорті національних інформаційних мовників.

Три телекамери, маленька кімнатка-студія та кількадесят працівників на початках, і укомплектований колектив з майже двохсот професійних працівників, дві повноцінні студії із сучасним обладнанням та повне національне покриття мовлення - це нинішній результат! Наступний етап розвитку та амбітні плани поборотися за лідерство потребують значних вкладень, котрі готовий взяти на себе новий власник 4 каналу".

Передісторія: Раніше стало відомо, що Ковальов купив у Добродомова "4 канал".

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна Радамедіа
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