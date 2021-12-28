"Слуга" Ковалев рассказал, зачем купил "4 канал"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев заявил, что его семья купила "4 канал", чтобы предоставить ему новые возможности и сделать одним из лидеров на рынке медиа.

Источник: Ковалев в Facebook, экс-владелец телеканала Дмитрий Добродомов в Facebook

Прямая речь Ковалева: "4 телеканал", на мой взгляд, единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп.

Убежден, что подобных медиа очень не хватает в Украине, ведь телеканалы, обслуживающие исключительно собственных хозяев, наносят значительный ущерб нашему государству и украинскому народу.

Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов.

Проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика тоже. Я считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе".

Прямая речь Добродомова: "Четыре года – именно столько времени понадобилось нам с партнерами и вместе с отличным коллективом, чтобы сегодня 4 канал можно считать определенным явлением на медийном рынке Украины.

Проукраинский и сбалансированный контент довольно быстро нашли своего зрителя, количество которых только за последний год увеличилось в пять раз, а сам канал нашел свое место в когорте национальных информационных вещателей.

Три телекамеры, маленькая комнатка-студия и несколько десятков работников в начале, и укомплектованный коллектив почти двухсот профессиональных работников, две полноценные студии с современным оборудованием и полное национальное покрытие вещания - это нынешний результат! Следующий этап развития и амбициозные планы побороться за лидерство требуют значительных вложений, которые готовы взять на себя новый владелец 4 канала".

Предыстория: Ранее сообщалось, что Ковалев купил у Добродомова "4 канал".