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Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал

Вівторок, 28 грудня 2021, 08:11
Нардеп Слуги народу купив телевізійний канал
Олексій Ковальов, фото з Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".

Джерело: співрозмовники "Української правди" серед працівників каналу, офіційні дані структури у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб

Деталі: Співрозмовники УП у телеканалі розповіли, що Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу", його представили колективу як нового власника.

Нардеп під час свята підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Ковальов в коментарі "Українській правді" розповів, що незабаром оприлюднить офіційну позицію з цього питання.

Згідно з відкритими даними ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які "мають прямий вирішальний вплив" є Іван та Наталія Ковальови, ймовірно, батьки "слуги".

Як повідомляв "4 канал", у лютому 2021 року Добродомов став співвласником та директором каналу.

Сам Добродомов прочитав повідомлення від "Української правди", але не відповів.

Upd. У кінці 2020 року Ковальов задекларував 540 тисяч гривень на банківському рахунку, 4 мільйони гривень і 101,45 тисячі доларів готівкою. Його єдиний постійний дохід – депутатська зарплата.

Вартість угоди з купівлі телеканалу наразі невідома. Однак лише сума статутного капіталу купленої фірми, 4,4 млн гривень, становить майже 60% грошових накопичень Ковальова на кінець 2020 року.

 

Нагадаємо: 16 листопада Ковальов потрапив у ДТП на дорозі Київ-Одеса.

Українська правда

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Теми: Верховна РадателебаченняСлуга народуКовальов
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