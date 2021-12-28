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"Слуга", який купив телеканал, не має свого житла – декларація

Вівторок, 28 грудня 2021, 13:12
Слуга, який купив телеканал, не має свого житла – декларація
Ковальов, фото з Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов у декларації за 2020 рік вказав, що має право користування двома будинками своєї матері, а також орендує квартиру в Києві.

Джерело: декларація Ковальова

Деталі: Згідно з відкритою інформацією – у нардепа немає житла. Він задекларував два будинки матері на Херсонщині, її ж земельну ділянку, а також зазначив, що орендує квартиру майже на 70 квадратів у Києві.

Також Ковальова має автівку BMW X6 2020 року випуску, яка коштувала понад 2,7 млн грн.

У кінці 2020 року Ковальов задекларував 540 тисяч гривень на банківському рахунку, 4 мільйони гривень і $101,45 тисячі готівкою. Його єдиний постійний дохід – депутатська зарплата.

Вартість угоди з купівлі телеканалу наразі невідома. Однак лише сума статутного капіталу купленої фірми, 4,4 млн гривень, становить майже 60% грошових накопичень Ковальова на кінець 2020 року.

Передісторія: Раніше стало відомо, що Ковальов купив у Добродомова "4 канал".

Ковальов заявив, що його родина купила "4 канал", аби надати йому нові можливості та зробити одним з лідерів на ринку медіа.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народудеклараціїКиїв
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