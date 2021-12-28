Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуга", який купив телеканал, не має свого житла – декларація

Вівторок, 28 грудня 2021, 14:12
Ковальов, фото з Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов у декларації за 2020 рік вказав, що має право користування двома будинками своєї матері, а також орендує квартиру в Києві.

Джерело: декларація Ковальова

Деталі: Згідно з відкритою інформацією – у нардепа немає житла. Він задекларував два будинки матері на Херсонщині, її ж земельну ділянку, а також зазначив, що орендує квартиру майже на 70 квадратів у Києві.

Також Ковальова має автівку BMW X6 2020 року випуску, яка коштувала понад 2,7 млн грн.

У кінці 2020 року Ковальов задекларував 540 тисяч гривень на банківському рахунку, 4 мільйони гривень і $101,45 тисячі готівкою. Його єдиний постійний дохід – депутатська зарплата.

Вартість угоди з купівлі телеканалу наразі невідома. Однак лише сума статутного капіталу купленої фірми, 4,4 млн гривень, становить майже 60% грошових накопичень Ковальова на кінець 2020 року.

Передісторія: Раніше стало відомо, що Ковальов купив у Добродомова "4 канал".

Ковальов заявив, що його родина купила "4 канал", аби надати йому нові можливості та зробити одним з лідерів на ринку медіа.

Українська правда
Теми: Верховна РадаСлуга народудеклараціїКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

Усі новини...
Верховна Рада
Ковальов відхрещується від участі ОП в покупці "4 каналу"
"Слуга" Ковальов розповів, навіщо купив "4 канал"
Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал
Останні новини
12:56
Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
12:52
Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів
12:33
мапаНовий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
12:25
У Європарламенті закликали до участі ЄС у переговорах з РФ щодо гарантій безпеки
12:10
Енергосистема України може бути синхронізована з європейською – дослідження
11:57
Смертельна ДТП в Харкові: 16-річного водія "Інфініті" віддали під суд
11:53
Британія зафіксувала коронавірусний максимум третій день поспіль
11:51
Фірташ продав титановий бізнес у Криму російській компанії
11:19
Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну
11:01
фотоНа центральному вокзалі в Києві відкрили ексклюзивну зону відпочинку
Усі новини...