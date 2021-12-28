"Слуга", купивший телеканал, не имеет своего жилья – декларация

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев в декларации за 2020 указал, что имеет право пользования двумя домами своей матери, а также арендует квартиру в Киеве.

Источник: декларация Ковалева

Детали: Согласно открытой информации, у нардепа нет жилья. Он задекларировал два дома матери в Херсонской области, ее же земельный участок, а также отметил, что арендует квартиру почти на 70 квадратов в Киеве.

Также Ковалева есть автомобиль BMW X6 2020 года выпуска, который стоил более 2,7 млн ​​грн.

В конце 2020 года Ковалев задекларировал 540 тысяч гривен на банковском счету, 4 миллиона гривен и $101,45 тысяч наличными. Его единственный постоянный доход – депутатская зарплата.

Стоимость сделки по покупке телеканала пока неизвестна. Однако только сумма уставного капитала купленной фирмы, 4,4 млн. гривен, составляет почти 60% денежных накоплений Ковалева на конец 2020 года.

Предыстория: Ранее сообщалось, что Ковалев купил у Добродомова "4 канал".

Он заявил, что его семья купила "4 канал", чтобы предоставить ему новые возможности и сделать одним из лидеров на рынке медиа.