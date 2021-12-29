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В мире обнаружили рекордные 1,2 миллиона случаев Covid

Среда, 29 декабря 2021, 04:38
ФОТО: GETTY IMAGES

27 декабря в мире обнаружили по меньшей мере 1 217 831 COVID-случай – это больше всего за все время пандемии.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 312 939 случаев (в то же время по данным Университета Джона Хопкинса, в США 27 декабря было более 500 тысяч случаев), во Франции – 179 807, в Британии – 129 471.

В частности в Испании – 99671 заражение, в Италии – 78313.

Украина, где 2 248 больных, на 43 месте в мире между Ливаном и Бельгией, в Европе – на 20 месте.

6 564 человека в мире умерли от вируса за сутки. Украина по этому показателю (134 смерти) на 11 месте в мире и 7 в Европе.

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Напомним: 27 декабря в Украине госпитализировали с коронавирусом 944 человека, в то же время выздоровели 4789 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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