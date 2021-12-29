ДСНС: Пожежу у Косівській лікарні спричинила "заупокійна свічка"
Причиною пожежі у Косівській центральній районній лікарні стало нехтування правилами пожежної безпеки.
Джерела: повідомлення ДСНС
Дослівно: "28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат…
В реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку.
Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути".
Деталі: В ДСНС закликали керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.
Передісторія:
- Ввечері 28 грудня стало відомо, що у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Тоді повідомлялося про 2 загиблих.
- Пізніше в ОДА повідомили, що під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні загинули 4 людини: 1 від ковіду, 3 в результаті пожежі.