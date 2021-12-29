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ДСНС: Пожежу у Косівській лікарні спричинила "заупокійна свічка"

Середа, 29 грудня 2021, 10:15
ДСНС: Пожежу у Косівській лікарні спричинила заупокійна свічка
Фото ілюстративне

Причиною пожежі у Косівській центральній районній лікарні стало нехтування правилами пожежної безпеки.  

Джерела: повідомлення ДСНС

Дослівно: "28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат…

В реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку.

Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво  зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути".

Деталі: В ДСНС закликали керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

Передісторія:

  • Ввечері 28 грудня стало відомо, що у палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Тоді повідомлялося про 2 загиблих.
  • Пізніше в ОДА повідомили, що під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні загинули 4 людини: 1 від ковіду, 3 в результаті пожежі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСнадзвичайна подія
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