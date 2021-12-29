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ГСЧС: Пожар в Косовской больнице вызвала "заупокойная свеча"

Среда, 29 декабря 2021, 11:15

Причиной пожара в Косовской центральной районной больнице стало пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Источники: сообщения ГСЧС

Дословно: "28 декабря в Косовской больнице именно действия человека – его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежении правилами безопасности привели к невосполнимым потерям…

В реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от covid-19, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу.

От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы… В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать".

Детали: В ГСЧС призвали руководителей медицинских учреждений строго запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Предыстория:

  • Вечером 28 декабря стало известно, что в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Тогда сообщалось о 2 погибших.
  • Позже в ОГА сообщили, что во время пожара в Косовской центральной районной больнице погибли 4 человека: 1 от ковида, 3 в результате пожара.

Украинская правда
Темы: ГСЧСчрезвычайное происшествие
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