Разумков переміг би Зеленського у другому турі – опитування

У разі виходу у другий тур на виборах президента ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков отримав би 56% голосів, чинний президент Володимир Зеленський – лише 44%. Йдеться про голоси тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва

Деталі: При цьому, згідно з опитуванням, перший тур Разумков не пройшов би.

Якби суперником Зеленського в другому турі був його попередник Петро Порошенко, вони обидва набрали б по 50% голосів.

У разі виходу до другого туру Зеленського і Юлії Тимошенко за президента проголосували б 53,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Тимошенко ˗ 46,5%.

Якби до другого туру вийшли Зеленський та співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, за Зеленського проголосували би 63%, за Бойка ˗ 37%.

Опитування проводили з 17 по 22 грудня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.