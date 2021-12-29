Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков переміг би Зеленського у другому турі – опитування

Середа, 29 грудня 2021, 12:16
Разумков переміг би Зеленського у другому турі – опитування
Дмитро Разумков, фото Дмитра Ларіна, УП

У разі виходу у другий тур на виборах президента ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков отримав би 56% голосів, чинний президент Володимир Зеленський – лише 44%. Йдеться про голоси тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва

Деталі: При цьому, згідно з опитуванням, перший тур Разумков не пройшов би.

Якби суперником Зеленського в другому турі був його попередник Петро Порошенко, вони обидва набрали б по 50% голосів.

 
 

У разі виходу до другого туру Зеленського і Юлії Тимошенко за президента проголосували б 53,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Тимошенко ˗ 46,5%.

 

Якби до другого туру вийшли Зеленський та співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, за Зеленського проголосували би 63%, за Бойка ˗ 37%.

 

Опитування проводили з 17 по 22 грудня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроЗеленськийвибориопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: