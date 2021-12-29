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Разумков победил бы Зеленского во втором туре – опрос

Среда, 29 декабря 2021, 12:16
Разумков победил бы Зеленского во втором туре – опрос
Дмитрий Разумков, фото Дмитрия Ларина, УП

В случае выхода во второй тур на выборах президента экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил бы 56% голосов, действующий президент Владимир Зеленский – всего 44%. Речь идет о голосах тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива

Детали: При этом, согласно опросу, первый тур Разумков не прошел бы.

Если бы соперником Зеленского во втором туре был его предшественник Петр Порошенко, они бы оба набрали по 50% голосов.

 
 

В случае выхода во второй тур Зеленского и Юлии Тимошенко за президента проголосовали бы 53,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Тимошенко - 46,5%.

 

Если бы во второй тур вышли Зеленский и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, за Зеленского проголосовали бы 63%, за Бойко - 37%.

 

Опрос проводился с 17 по 22 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийЗеленскийвиборыопрос
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