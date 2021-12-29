Водійські права, техпаспорти і студентські в "Дії" прирівняли до паперових
Середа, 29 грудня 2021, 17:55
Кабінет міністрів на засіданні в середу ухвалив постанови, які прирівняли до паперових та пластикових документів цифрові водійські посвідчення, техпаспорти та студентські квитки.
Джерело: Міністерство цифрової трансформації в Telegram
Деталі: Постанови набувають чинності з моменту публікації.
З 2019 року електронне посвідчення водія, техпаспорт та студентський квиток діяли в межах експериментальних проєктів. Тепер вони прирівнюються до паперового та пластикового аналогів. Ними можна користуватися будь-де, і ніхто не матиме права вимагати у власника цифрового посвідчення паперовий документ.
Українці вже сформували в "Дії" 751 тисячу студентських, 4,4 млн посвідчень водія та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
Українська правда