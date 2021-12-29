Водительские права, техпаспорта и студенческие в "Дии" приравняли к бумажным

Кабинет министров на заседании в среду принял постановления, приравнивающие к бумажным и пластиковым документам цифровые водительские права, техпаспорта и студенческие билеты.

Источник: Министерство цифровой трансформации в Telegram

Детали: Постановления вступают в силу с момента публикации.

С 2019 года электронное водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет действовали в пределах экспериментальных проектов. Теперь они приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у владельца цифрового удостоверения бумажный документ.

Украинцы уже сформировали в "Дии" 751 тысячу студенческих, 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.