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Водительские права, техпаспорта и студенческие в "Дии" приравняли к бумажным

Среда, 29 декабря 2021, 17:55
Водительские права, техпаспорта и студенческие в Дии приравняли к бумажным
Фото Минцифры

Кабинет министров на заседании в среду принял постановления, приравнивающие к бумажным и пластиковым документам цифровые водительские права, техпаспорта и студенческие билеты.

Источник: Министерство цифровой трансформации в Telegram

Детали: Постановления вступают в силу с момента публикации.

С 2019 года электронное водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет действовали в пределах экспериментальных проектов. Теперь они приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у владельца цифрового удостоверения бумажный документ.

Украинцы уже сформировали в "Дии" 751 тысячу студенческих, 4,4 млн водительских удостоверений и 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств.

Украинская правда

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Темы: Діяавтообразование
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