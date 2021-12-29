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До Києва доправили одну із постраждалих у пожежі в реанімації на Івано-Франківщині

Середа, 29 грудня 2021, 18:00

До Києва на літаку доправили одну із постраждалих у пожежі в реанімації Косівській лікарні.

Джерело: telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: О 17:37 санітарний літак ДСНС приземлився в київському аеропорту. 

Постраждалу з опіками доправили для лікування до Києва.

Рятувальники змогли врятувати трьох пацієнтів із сусідньої палати. Ступінь опіків тіла постраждалих сягають від 20 до 80%.

Передісторія

  • Пізно ввечері 28 грудня рятувальникам повідомили про вибух у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні на Івано-Франківщині. Спершу повідомляли про двоє загиблих від пожежі.
  • Згодом повідомили, що внаслідок пожежі загинуло троє людей, ще одна людина з палати померла внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби.
  • Також у ДСНС з’ясували причину загоряння – одна з працівниць лікарні запалила свічку на спомин про загиблого пацієнта від коронавіруса. Однак повітря в палаті було пересичене киснем від роботи кисневих концентраторів, тож усе відразу спалахнуло.

Українська правда

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Теми: ДСНСпожежаІвано-Франківська область
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