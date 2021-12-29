До Києва доправили одну із постраждалих у пожежі в реанімації на Івано-Франківщині

До Києва на літаку доправили одну із постраждалих у пожежі в реанімації Косівській лікарні.

Джерело: telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: О 17:37 санітарний літак ДСНС приземлився в київському аеропорту.

Постраждалу з опіками доправили для лікування до Києва.

Рятувальники змогли врятувати трьох пацієнтів із сусідньої палати. Ступінь опіків тіла постраждалих сягають від 20 до 80%.

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