В Киев доставили одну из пострадавших в пожаре в больнице в Ивано-Франковской области

В Киев на самолете доставили одну из пострадавших в пожаре в реанимации больницы Косова.

Источник: telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: В 17:37 санитарный самолет ГСЧС приземлился в киевском аэропорту.

Пострадавшую с ожогами доставили для лечения в Киев.

Пожарники смогли спасти троих пациентов из соседней палаты. Степень ожогов тела пострадавших составляют от 20 до 80%.

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