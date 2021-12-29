В Киев доставили одну из пострадавших в пожаре в больнице в Ивано-Франковской области
Среда, 29 декабря 2021, 19:00
В Киев на самолете доставили одну из пострадавших в пожаре в реанимации больницы Косова.
Источник: telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: В 17:37 санитарный самолет ГСЧС приземлился в киевском аэропорту.
Пострадавшую с ожогами доставили для лечения в Киев.
Пожарники смогли спасти троих пациентов из соседней палаты. Степень ожогов тела пострадавших составляют от 20 до 80%.
Предыстория:
- Поздно вечером 28 декабря спасателям сообщили о взрыве в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области. Сначала сообщалось о двоих погибших от пожара.
- Впоследствии сообщили, что в результате пожара погибли три человека, еще один человек из палаты умер в результате осложнений коронавирусной болезни.
- Также в ГСЧС выяснили причину возгорания – одна из работниц больницы зажгла свечу в память о погибшем пациенте от коронавируса. Однако воздух в палате был пересыщен кислородом от работы кислородных концентраторов, и все сразу вспыхнуло.
Украинская правда