Туреччина передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом – Bloomberg
Американське авторитетне видання Bloomberg зі своїх джерел повідомляє, що Туреччина погодила постачання понад 20 "Байрактарів" до України найближчим часом.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Американські журналісти поспілкувалися зі своїми джерелами в турецькому уряді та керівництві виробника зброї Baykar, яке перебуває в тісному контакті з урядовцями.
Видання дізналися, що Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників найближчим часом.
Журналістам також натякнули, що загалом Україна отримала від Туреччини "значно більше" безпілотників, ніж повідомляли в офіційних джерелах.
Джерело в турецькому уряді додало, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію.
Крім того, чиновник сказав, що Туреччина натомість підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу "Зеніт-2". На думку журналістів, ця угода може допомогти турецькому урядові в розробці балістичних ракет.
Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".
Передісторія:
- У телефонній розмові 3 грудня президент Росії Владімір Путін поскаржився президенту Туреччини, що Україна застосовує "Байрактари" в зоні проведення операції Об’єднаних сил. На думку Путіна, такі дії грубо порушують Мінські угоди 2015 року.
- 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар". Українські військові відповіли на порушення режиму припинення вогню з боку російських військ, які гатили із гаубичних гармат, заборонених Мінськими угодами. Тоді члени "Нормандської четвірки" Франція та Німеччина висловили невдоволення через застосування Україною турецьких безпілотників.
- На початку листопада начальник Генерального штабу сказав, що Україна нарощуватиме використання безпілотників "Байрактар" у зоні проведення ООС. На початку грудня в Генштабі повідомляли, що турецькі безпілотні апарати "доводять ворога до паніки".
- Постачання до України турецьких безпілотників погодили ще взимку 2019 року, відтак вона триває понині. На початку листопада посол України в Туреччині прокоментував, що український уряд планує локалізувати виробництво "Байрактарів".