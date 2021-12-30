Під час переговорів у Женеві зустріч Байдена і Путіна не запланована – Білий дім

Двосторонні переговори між Штатами і Росією, заплановані на 10 січня в Женеві, не передбачають особистої зустрічі президентів Джо Байдена і Владіміра Путіна.

Джерело: Білий дім, Укрінформ із посиланням на високопоставленого представника адміністрації США

Пряма мова: "Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах у Женеві".

Деталі: Чиновник пояснив, що 10 січня заплановані двосторонні переговори США-Росія в межах діалогу зі стратегічної стабільності.

Делегацію з американського боку формуватимуть представники Держдепартаменту США, Пентагону та інших відомств.

"Але просто хочу повторити: ми не очікуємо, що президент Байден і президент Путін візьмуть участь у цих обговореннях 10 січня", – підкреслив чиновник.

Що передувало: 10 січня заплановано провести перемовини дипломатичних делегацій РФ і США, на яких зокрема порушать питання стосовно так званих "безпекових гарантій", що Росія вимагає від НАТО.

Раніше Байден відповів "Побачимо" на питання, чи зустрінеться він з президентом РФ Володимиром Путіним 10 січня – того ж дня, коли мають відбутися переговори з безпеки між США і Росією, на яких обговорять Україну.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним у четвер вдень, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

У Білому домі заявили, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть розмову телефоном незабаром.