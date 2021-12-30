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В ходе переговоров в Женеве встреча Байдена и Путина не запланирована – Белый дом

Четверг, 30 декабря 2021, 00:31
В ходе переговоров в Женеве встреча Байдена и Путина не запланирована – Белый дом
Фото: Getty Images

Двусторонние переговоры между Штатами и Россией, запланированные на 10 января в Женеве, не предполагают личной встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Источник: Белый дом, Укринформ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США

Прямая речь: "Не ожидается, что президенты Байдена и Путина примут участие в переговорах в Женеве".

Детали: Чиновник объяснил, что 10 января запланированы двусторонние переговоры США-Россия в рамках диалога по стратегической стабильности.

Делегацию с американской стороны будут формировать представители Госдепартамента США, Пентагона и других ведомств.

"Но просто хочу повторить: мы не ожидаем, что президент Байден и президент Путин примут участие в этих обсуждениях 10 января", – подчеркнул чиновник.

Что было раньше: 10 января запланировано провести переговоры дипломатических делегаций РФ и США, на которых в частности поднимут вопросы, касающиеся так называемых "гарантий безопасности", требуемых Россией от НАТО.

Ранее Байден ответил "Посмотрим" на вопрос, встретится ли он с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января – в тот же день, когда должны состояться переговоры по безопасности между США и Россией, на которых обсудят Украину.

Напомним: Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг днем, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

В Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут разговор по телефону в ближайшее время.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияБайденПутин
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