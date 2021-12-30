Блінкен обговорив з міністрами МЗС Франції, Німеччини, Британії стримування агресії Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністрами закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, Німеччини Анналеною Бербок і Великобританії Елізабет Трасс координацію дій для стримування подальшої російської агресії проти України.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої російської агресії проти України та підтвердили консенсус між союзниками та партнерами щодо того, щоб забезпечити Росії серйозні наслідки і витрати за такі дії".

Деталі: Як ідеться в повідомленні, учасники розмови "підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім того, Блінкен та його європейські колеги обговорили спільну стурбованість щодо темпів розвитку ядерної програми Ірану, оскільки часу для повернення Тегерану до СВПД залишається все менше.

Також були порушені теми тиску Китаю на Литву і організації виборів у Лівії.

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з президентом Володимиром Зеленським у середу, 29 грудня, обговорив урегулювання на Донбасі та майбутні переговори з Росією.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним у четвер вдень, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

У Білому домі заявили, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть розмову телефоном незабаром.