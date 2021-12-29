Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держсекретар США обговорив із Зеленським майбутні переговори з Росією

Середа, 29 грудня 2021, 18:26
Держсекретар США обговорив із Зеленським майбутні переговори з Росією
Зеленський і Блінкен на особистій зустрічі в Києві в травні 2021 року. Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з президентом Володимиром Зеленським у середу, 29 грудня, обговорив урегулювання на Донбасі та майбутні переговори з Росією. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса, опублікованій на сайті відомства.

Прайс зазначив, що Блінкен та Зеленський обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям військової могутності Росії на кордонах України", - заявив Прайс.

Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.

Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". 

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСШАРосіянормандський формат
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: