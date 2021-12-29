Держсекретар США обговорив із Зеленським майбутні переговори з Росією

Зеленський і Блінкен на особистій зустрічі в Києві в травні 2021 року. Фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з президентом Володимиром Зеленським у середу, 29 грудня, обговорив урегулювання на Донбасі та майбутні переговори з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса, опублікованій на сайті відомства.

Прайс зазначив, що Блінкен та Зеленський обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією.

"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям військової могутності Росії на кордонах України", - заявив Прайс.

Переговори між США і Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну в НАТО, плануються 10 січня.

Також очікується, що представники Москви і НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну".

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