Блинкен обсудил с министрами МИД Франции, Германии, Британии сдерживание агрессии России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс координацию действий по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.
Источник: Госдеп США
Дословно: "Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания какой-либо дальнейшей российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус между союзниками и партнерами по поводу того, чтобы обеспечить России серьезные последствия и расходы за такие действия".
Детали: Как говорится в сообщении, участники разговора "подтвердили свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Кроме того, Блинкен и его европейские коллеги обсудили общую обеспокоенность по поводу темпов развития ядерной программы Ирана, поскольку времени для возвращения Тегерана в СВПД остается все меньше.
Также были подняты темы давления Китая на Литву и организации выборов в Ливии.
Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Владимиром Зеленским в среду, 29 декабря, обсудил мирное урегулирование на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией.
Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг днем, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.
В Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут разговор по телефону в ближайшее время.