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Блинкен обсудил с министрами МИД Франции, Германии, Британии сдерживание агрессии России

Четверг, 30 декабря 2021, 02:50
Блинкен обсудил с министрами МИД Франции, Германии, Британии сдерживание агрессии России
Блинкен, фото: GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс координацию действий по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания какой-либо дальнейшей российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус между союзниками и партнерами по поводу того, чтобы обеспечить России серьезные последствия и расходы за такие действия".

Детали: Как говорится в сообщении, участники разговора "подтвердили свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того, Блинкен и его европейские коллеги обсудили общую обеспокоенность по поводу темпов развития ядерной программы Ирана, поскольку времени для возвращения Тегерана в СВПД остается все меньше.

Также были подняты темы давления Китая на Литву и организации выборов в Ливии.

Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Владимиром Зеленским в среду, 29 декабря, обсудил мирное урегулирование на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг днем, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

В Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут разговор по телефону в ближайшее время.

Украинская правда

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Темы: СШАФранцияГерманияВеликобритания
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