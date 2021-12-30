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Пожежа у Косівській лікарні: померла ще одна постраждала

Четвер, 30 грудня 2021, 10:35
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне з сайту ДСНС

Кількість жертв пожежі, яка сталася ввечері 28 грудня у реанімаційному відділенні Косівської центральної райлікарні на Івано-Франківщині, зросла до 4 осіб – померла 46-річна молодша медсестра, яка отримала 90% опіків тіла.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, Галицький корреспондент, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук у Facebook

Пряма мова Марцінківа: "Внаслідок вибуху в реанімації загинуло троє людей і четверо отримало поранення. На жаль, вчора відійшла у вічність одна з поранених – 46-річна молодша медсестра, що отримала страшні опіки".

Деталі: За даними Галицького кореспондента, загибла отримала найбільше опіків серед постраждалих.  

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що на момент займання у медичному закладі перебували 262 особи, 212 з яких пацієнти, 48 – медичний персонал та двоє технічних працівників.  

Наразі при управлінні Держпраці в області створена комісія, яка вже працює на місці події та вивчає ситуацію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 270 ч.2 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Передісторія

  • Пізно ввечері 28 грудня рятувальникам повідомили про вибух у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні на Івано-Франківщині. Спершу повідомляли про двох загиблих від пожежі.
  • Згодом повідомили, що внаслідок пожежі загинуло троє людей, ще одна людина з палати померла внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби.
  • Також у ДСНС з’ясували причину загоряння – одна з працівниць лікарні запалила свічку на спомин про загиблого пацієнта від коронавіруса. Однак повітря в палаті було пересичене киснем від роботи кисневих концентраторів, тож усе відразу спалахнуло.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьпожежа


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