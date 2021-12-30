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Пожар в Косовской больнице: умерла еще одна пострадавшая

Четверг, 30 декабря 2021, 10:35
Тушение пожара. Фото иллюстративное с сайта ГСЧС

Число жертв пожара, который произошел вечером 28 декабря в реанимационном отделении Косовской центральной райбольницы в Ивано-Франковской области, возросло до 4 человек – умерла 46-летняя младшая медсестра, которая получила 90% ожогов тела.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, Галицкий корреспондент, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук в Facebook

Прямая речь Марцинкива: "В результате взрыва в реанимации погибли три человека и четверо получили ранения. К сожалению, вчера отошла в вечность одна из раненых – 46-летняя младшая медсестра, получившая страшные ожоги".

Детали: По данным Галицкого корреспондента, погибшая получила больше всего ожогов среди пострадавших.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что на момент возгорания в медицинском учреждении находились 262 человека, 212 из которых пациенты, 48 – медицинский персонал и два технических работника.

В настоящее время при управлении Гоструда в области создана комиссия, которая уже работает на месте происшествия и изучает ситуацию.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 270 ч.2 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия).

Предыстория: 

  • Поздно вечером 28 декабря спасателям сообщили о взрыве в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области. Сначала сообщалось о двух погибших от пожара.
  • Впоследствии сообщили, что в результате пожара погибли три человека, еще один человек из палаты умер в результате осложнений коронавирусной болезни.
  • Также в ГСЧС выяснили причину возгорания – одна из работниц больницы зажгла свечу в память о погибшем пациенте от коронавируса. Однако воздух в палате был пересыщен кислородом от работы кислородных концентраторов, и все сразу вспыхнуло.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьпожар
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