Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перших олігархів можуть назвати уже в травні – Данілов

Четвер, 30 грудня 2021, 18:26
Перших олігархів можуть назвати уже в травні – Данілов
Олексій Данілов, фото з його Facebook-сторінки

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Джерело: Данілов на брифінгу 30 грудня за підсумками засідання РНБО

Деталі: За його словами, на засіданні розглянули дорожню карту реалізації так званого закону про запобігання впливу олігархів на Україну.

Пряма мова: "Маємо розуміння, що до кінця травня закон вже має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО згідно нашого законодавства".

Передісторія:

  • Восени Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.
  • Введення в дію закону про олігархів припадає на травневі свята.

Читайте також: Розахметизація системи. Як Зеленський дотискає Ахметова

"Українська правда" у Threads

Теми: олігархиРНБОДаніловзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
олігархи
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Банк у Фінляндії дозволив Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: