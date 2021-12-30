Перших олігархів можуть назвати уже в травні – Данілов

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Джерело: Данілов на брифінгу 30 грудня за підсумками засідання РНБО

Деталі: За його словами, на засіданні розглянули дорожню карту реалізації так званого закону про запобігання впливу олігархів на Україну.

Пряма мова: "Маємо розуміння, що до кінця травня закон вже має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО згідно нашого законодавства".

Передісторія:

Восени Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Введення в дію закону про олігархів припадає на травневі свята.

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