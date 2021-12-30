Первых олигархов могут назвать уже в мае – Данилов

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

Источник: Данилов на брифинге 30 декабря по итогам заседания СНБО

Детали: По его словам, на заседании рассмотрели дорожную карту реализации так называемого закона о предотвращении влияния олигархов на Украину.

Прямая речь: "Имеем понимание, что к концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО согласно нашему законодательству".

Предыстория:

Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.

Введение в действие закона об олигархах приходится на майские праздники.

Читайте также: Розахметизация системы. Как Зеленский дожимает Ахметова