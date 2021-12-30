Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Первых олигархов могут назвать уже в мае – Данилов

Четверг, 30 декабря 2021, 19:26
Алексей Данилов, фото с его Facebook-страницы

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

Источник: Данилов на брифинге 30 декабря по итогам заседания СНБО

Детали: По его словам, на заседании рассмотрели дорожную карту реализации так называемого закона о предотвращении влияния олигархов на Украину.

Прямая речь: "Имеем понимание, что к концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО согласно нашему законодательству".

Предыстория:

  • Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.
  • Введение в действие закона об олигархах приходится на майские праздники.

Читайте также: Розахметизация системы. Как Зеленский дожимает Ахметова

Темы: олигархиСНБОДаниловзаконодательство
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР

Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры

Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid

Две ракеты упали в море у Тель-Авива

Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ

Все новости...
олигархи
Минус Медведчук, плюс Порошенко – субъективные итоги 2021-го
Налагали санкции СНБО и опровергли ложь Офиса президента. Итоги года расследований УП
"Европейская солидарность" о "борьбе президента с олигархами"
Последние новости
09:31
Погода в воскресенье и понедельник: легкий мороз и немного снега
08:43
видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР
08:23
Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений и ни одной госпитализации в первый день года
08:00
Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры
07:30
AFP: Количество Covid-случаев в Европе достигло 100 миллионов
07:03
В первый день года оккупанты четыре раза срывали "тишину"
05:55
Количество политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче
04:52
Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid
03:51
На бельгийской исследовательской станции в Антарктиде — вспышка COVID-19
02:49
Пожар в Колорадо уничтожил 1000 домов, трое считаются погибшими
Все новости...