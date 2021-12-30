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Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка

Четвер, 30 грудня 2021, 18:39
Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка
Олексій Данілов. фото ОП

Наразі в апараті Ради національної безпеки та оборони немає подання на запровадження санкцій щодо активів 5-го президента України Петра Порошенка, якщо відповідні документи з’являться,  їх розглянуть.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО 30 грудня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Журналісти поцікавилися, чи "обговорюють питання санкцій щодо Порошенка" у кулуарах Ради нацбезпеки.

Пряма мова: "Кулуарів у РНБО немає, це у Верховній Раді. Ми працюємо виключно з документами. Якщо відповідні документи будуть надіслані в апарат РНБО від тих інституцій, які мають на це право – їх 5 – ми обов’язково ці питання розглянемо. Інакше працювати ми не можемо. Чи будуть прийматися рішення, чи ні, це залежить від членів РНБО. Для того, щоб рішення було прийнято, має бути дві третини голосів. Якщо такі документи з’являться, я думаю, що голосів буде більш ніж достатньо щодо цього питання.

На сьогоднішній день у нас таких документів немає. Чи з’являться вони завтра – залежить від органів, які мають право ці документи до нас подати. Як тільки вони будуть подані, вони відразу будуть винесені на засідання РНБО".

Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. 
  • Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОсанкціїПорошенко
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