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Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну - Данілов

Четвер, 30 грудня 2021, 19:42
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.

Джерело: брифінг Данілова

Пряма мова Данілова: "Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки з того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні.

Якщо казати про великі збільшення (військ – ред.), на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо".

"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ".

Деталі: Пізніше Данілов також сказав, що наразі немає підстав для запровадження надзвичайного стану.

Пряма мова: "Ситуація контрольована. Більше того, це одна зі інформаційних атак на території нашої держави, коли нас починають чимось залякувати…

Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, період часу… який вони мають витратити".        

Передісторія:

  • Раніше у грудні Данілов заявляв, що біля кордонів України на відстані 200 км вже тривалий час знаходиться 122 тисячі російських військових.

Олександр Шумілін, УП
Теми: ДаніловРосіяУкраїна


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