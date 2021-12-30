Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СНБО ввел санкции в отношении физических и юрлиц, которые строили Крымский мост

Четверг, 30 декабря 2021, 19:40
СНБО ввел санкции в отношении физических и юрлиц, которые строили Крымский мост

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к сооружению Россией части Крымского моста.

Источник: сообщение СНБО

Дословно: "Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесения ущерба национального культурного наследия на территории г. Севастополь".

Детали: В СНБО также заявили о введении санкций в отношении 18 человек, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

Также санкции применили к 52 лицам, которые, "занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности Украинского народа".

Предыстория:

  • В ходе брифинга в четверг Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия физически не может сейчас совершить масштабное вторжение на территорию Украины.
  • Также он рассказал, что в аппарате Совета национальной безопасности и обороны нет представления на введение санкций по активам 5-го президента Украины Петра Порошенко, если соответствующие документы появятся, их рассмотрят.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: