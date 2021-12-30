СНБО ввел санкции в отношении физических и юрлиц, которые строили Крымский мост
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к сооружению Россией части Крымского моста.
Источник: сообщение СНБО
Дословно: "Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесения ущерба национального культурного наследия на территории г. Севастополь".
Детали: В СНБО также заявили о введении санкций в отношении 18 человек, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.
Также санкции применили к 52 лицам, которые, "занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности Украинского народа".
Предыстория:
- В ходе брифинга в четверг Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия физически не может сейчас совершить масштабное вторжение на территорию Украины.
- Также он рассказал, что в аппарате Совета национальной безопасности и обороны нет представления на введение санкций по активам 5-го президента Украины Петра Порошенко, если соответствующие документы появятся, их рассмотрят.