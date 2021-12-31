Путин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"

Президент России Владимир Путин сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.

Источник: помощник Путина Юрий Ушаков, цитирует росСМИ РИА Новости

Прямая речь: "Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер.

Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще".

Детали: Ушаков добавил, что такие санкции приведут к серьезным последствиям и Россия надеется, что этого не будет.

По его словам, Путин во время беседы особо подчеркивал, что потомки оценят это как огромную ошибку.

"Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в этой ситуации таких ошибок больше не совершать", - добавил Ушаков.

Обновлено: Кроме того, за информацией РИА Новости, помощник Путина сообщил, что Байден не собирается розмещать ядерное оружие в Украине.

"Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", - сказал он.

Что было раньше: Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали второй телефонный разговор в этом месяце.

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".

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