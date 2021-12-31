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Окупанти на Донбасі обстріляли Причепилівку і Кримське

П'ятниця, 31 грудня 2021, 07:27
фото: штаб ООС

Упродовж доби 30 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 3 порушення режиму припинення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Кримського найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.

Нагадаємо: Упродовж доби 29 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий дістав поранення.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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