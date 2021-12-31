Окупанти на Донбасі обстріляли Причепилівку і Кримське
П'ятниця, 31 грудня 2021, 07:27
Упродовж доби 30 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 3 порушення режиму припинення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.
Поблизу Кримського найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.
Нагадаємо: Упродовж доби 29 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий дістав поранення.
Українська правда