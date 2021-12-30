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Окупанти на Донбасі поранили бійця ЗСУ

Четвер, 30 грудня 2021, 07:27
ФОТО: GETTY IMAGES

Упродовж доби 29 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один український військовий дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості".

Деталі: Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Вони відкривали вогонь:

  • поблизу Новолуганського;
  • у бік Трьохізбенки;
  • неподалік Новоселівки;
  • на околицях Золотого-4.

Нагадаємо: 27 грудня  з боку окупантів було 10 порушень режиму припинення вогню, поранили двох бійців ЗСУ.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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