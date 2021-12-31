Оккупанты на Донбассе обстреляли Причепиловку и Крымское
Пятница, 31 декабря 2021, 06:27
За сутки 30 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 3 нарушения режима прекращения.
Источник: штаб ООС
Детали: В сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Вблизи Крымского наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.
Напомним: За сутки 29 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, один украинский военный получил ранение.
Украинская правда