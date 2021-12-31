У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують
У пропрезидентській партії "Слуга народу" 3 місяці ведуться розмови про перейменування через падіння рейтингів та скандали довкола членів партії.
Джерело: кілька співрозмовників "Української правди" в партії, речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук в коментарі "Українській правді"
Пряма мова джерела УП: "Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви - буде цілком логічним кроком, але кінцевого рішення ще не прийнято".
Деталі: За словами джерел, у пропрезидентській партії уже 3 місяці ведуться розмови про перейменування "Слуги народу": "Особливо на фоні падіння рейтингу".
На питання, які варіанти можливі, відповідають: ''будь-що із прізвищем Зеленський''.
Співрозмовники УП зазначають, якщо до виборів з рейтингами "Слуги народу" нічого не змінюватиметься, то шанси на зміну назви будуть зростати.
Остаточного рішення про перейменування немає, офіційно ніхто в партії і депутатам про це не говорив.
Спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук у коментарі "Українській правді" заявила, що питання про перейменування в партії не обговорювалося жодного разу.
Пряма мова Палійчук: "Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду.
Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові "інсайти".
Передісторія:
- Глава фракції Давид Арахамія заявив, що мінімум половина депутатів фракції "Слуга народу" потраплять до команди, яка візьме участь у наступних парламентських виборах.
- Партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення щодо застосування імперативного мандату до місцевих депутатів від політсили.