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У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують

П'ятниця, 31 грудня 2021, 13:17
ФОТО З TELEGRAM "СЛУГИ НАРОДУ"

У пропрезидентській партії "Слуга народу" 3 місяці ведуться розмови про перейменування через падіння рейтингів та скандали довкола членів партії. 

Джерело: кілька співрозмовників "Української правди" в партії, речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук в коментарі "Українській правді"

Пряма мова джерела УП: "Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви - буде цілком логічним кроком, але кінцевого рішення ще не прийнято".

Деталі: За словами джерел, у пропрезидентській партії уже 3 місяці ведуться розмови про перейменування "Слуги народу": "Особливо на фоні падіння рейтингу".

На питання, які варіанти можливі, відповідають: ''будь-що із прізвищем Зеленський''.

Співрозмовники УП зазначають, якщо до виборів з рейтингами "Слуги народу" нічого не змінюватиметься, то шанси на зміну назви будуть зростати.

Остаточного рішення про перейменування немає, офіційно ніхто в партії і депутатам про це не говорив.

Спікер "Слуги народу" Юлія Палійчук у коментарі "Українській правді" заявила, що питання про перейменування в партії не обговорювалося жодного разу.

Пряма мова Палійчук: "Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду.

Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові "інсайти".

Передісторія: 

  • Глава фракції Давид Арахамія заявив, що мінімум половина депутатів фракції "Слуга народу" потраплять до команди, яка візьме участь у наступних парламентських виборах.
  • Партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення щодо застосування імперативного мандату до місцевих депутатів від політсили.

Українська правда
Теми: Слуга народуЗеленськийрейтинг


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