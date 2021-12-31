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В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают

Пятница, 31 декабря 2021, 13:17
ФОТО С TELEGRAM "СЛУГИ НАРОДА"

В пропрезидентской партии "Слуга народа" 3 месяца ведутся разговоры о переименовании из-за падения рейтингов и скандалов вокруг членов партии.

Источник: несколько собеседников "Украинской правды" в партии, спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая ресь источника УП: "Много зашкваров, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить. Смена названия – будет вполне логичным шагом, но окончательное решение еще не принято".

Детали: По словам источников, в пропрезидентской партии уже 3 месяца ведутся разговоры о переименовании "Слуги народа": "Особенно на фоне падения рейтинга".

На вопросы, какие варианты возможны, отвечают: "что угодно с фамилией Зеленский".

Собеседники УП отмечают, что если до выборов с рейтингами "Слуги народа" ничего не будет меняться, то шансы на смену названия будут расти.

Окончательного решения о переименовании нет и официально никто в партии и депутатам об этом не говорил.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде" заявила, что вопрос о переименовании в партии не обсуждался ни разу.

Прямая речь Палийчук: "Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде.

Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты".

Предыстория:

  • Глава фракции Давид Арахамия заявил, что минимум половина депутатов фракции "Слуга народа" попадут в команду, которая примет участие в следующих парламентских выборах.
  • Партия "Слуга народа" намерена в начале февраля 2022 года принять первые решения по поводу применения императивного мандата к местным депутатам от политсилы.

Украинская правда
Темы: Слуга народаЗеленскийрейтинг
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